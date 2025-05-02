Чем опасны клещи весной и как от них уберечься

С наступлением весны природа пробуждается — и вместе с ней просыпаются клещи. Эти маленькие, но опасные паукообразные могут не только испортить вам прогулку на свежем воздухе, но и принести серьёзные проблемы со здоровьем.
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