Амир и Ясмина стали самыми популярными именами для новорожденных в Челнах

В Набережных Челнах специалисты управления ЗАГС подвели итоги регистрации новорожденных за август и составили рейтинг самых популярных имен для мальчиков и девочек.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Адвокат Жорин: ра...
- АЗ Авто сбило мальчи...
- L В Чувашии на подр...
Нерусь плодится...