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Татар-информ

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Амир и Ясмина стали самыми популярными именами для новорожденных в Челнах

Амир и Ясмина стали самыми популярными именами для новорожденных в Челнах

В Набережных Челнах специалисты управления ЗАГС подвели итоги регистрации новорожденных за август и составили рейтинг самых популярных имен для мальчиков и девочек.

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