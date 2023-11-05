OilPrice: в США установили рекорд по добыче нефти при минимальном количестве буровых установок

Уходящая в прошлое эра углеводородов порождает весьма интересные отраслевые явления. Одно из самых значительных – грандиозные усилия американских бурильщиков и добывающих компаний, которые начали устанавливать новые исторические рекорды не столько ради прибыли (главная цель бизнеса), а чтобы попросту дать всей промышленности шанс продержаться еще несколько лет.