OilPrice: в США установили рекорд по добыче нефти при минимальном количестве буровых установок

Уходящая в прошлое эра углеводородов порождает весьма интересные отраслевые явления. Одно из самых значительных – грандиозные усилия американских бурильщиков и добывающих компаний, которые начали устанавливать новые исторические рекорды не столько ради прибыли (главная цель бизнеса), а чтобы попросту дать всей промышленности шанс продержаться еще несколько лет.
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