Балерина Волочкова показала шпагат на мотоцикле и вспомнила о Джиме Керри

Балерина Анастасия Волочкова продемонстрировала в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) фирменный шпагат, сидя на мотоцикле.
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