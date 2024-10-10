Посольство России в США призвало россиян быть осторожными из-за урагана «Милтон»

Природное явление может стать одним из самых разрушительных в истории страны Посольство России в Соединенных Штатах призвало россиян в штате Флорида быть осторожными в связи с приближением урагана «Милтон», передает издание «Известия».
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