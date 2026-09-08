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Царьград

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Мострансавто привлёк 753 тыс. пассажиров летом в Подмосковье

Мострансавто привлёк 753 тыс. пассажиров летом в Подмосковье

В рамках проекта "Лето в Подмосковье" автобусы "Мострансавто" перевезли более 753 тысяч пассажиров. Наибольшее количество поездок совершено с социальными картами, более 40 автобусов обеспечивали транспортное сообщение в Московской области.

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