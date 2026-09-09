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Татар-информ

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АТОР ожидает роста турпотока из Вьетнама в Россию на 30% после отмены виз

АТОР ожидает роста турпотока из Вьетнама в Россию на 30% после отмены виз

Туристический поток из Вьетнама в Россию после введения безвизового режима может вырасти как минимум на 30%.

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