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Журнал «Профиль»

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В Генштабе ВС РФ допустили попытку нового контрнаступления ВСУ

В Генштабе ВС РФ допустили попытку нового контрнаступления ВСУ

Вооруженные силы Украины (ВСУ) могут снова предпринять попытку контрнаступления. Об этом заявил начальник Главного оперативного управления – первый замначальника Генштаба ВС РФ генерал-полковник Сергей Рудской.

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Комментарии
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ИП
Игорь Петров
ФАБы нам в помощь... Мочить до последнего хохла.
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