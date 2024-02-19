В Генштабе ВС РФ допустили попытку нового контрнаступления ВСУ

Вооруженные силы Украины (ВСУ) могут снова предпринять попытку контрнаступления. Об этом заявил начальник Главного оперативного управления – первый замначальника Генштаба ВС РФ генерал-полковник Сергей Рудской.
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