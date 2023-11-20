Собянин поблагодарил работников транспорта за вклад в развитие Москвы

И удобство жизни в нашем огромном городе — во многом заслуга именно столичного транспорта Мэр Москвы, Сергей Собянин, отправил свои самые искренние поздравления работникам транспорта в честь их профессионального праздника.
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