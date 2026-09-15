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Delfi: ничего не указывает на нападение России на страны Балтии

Delfi: ничего не указывает на нападение России на страны Балтии

Главный советник президента Литвы по вопросам национальной безопасности Дейвидас Матуленис заявил, что у Вильнюса нет данных, которые говорили бы о подготовке России к конвенциональной атаке на страны Прибалтики.

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