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РИА Новости: заправщик военной авиации США подал сигнал бедствия в полете

РИА Новости: заправщик военной авиации США подал сигнал бедствия в полете

Самолет-заправщик ВВС США Boeing KC-46A Pegasus подал сигнал бедствия, находясь к югу от Нью-Йорка. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на изученные им полетные данные.

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