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Средства ПВО за ночь сбили 31 украинский беспилотник над четырьмя регионами

Средства ПВО за ночь сбили 31 украинский беспилотник над четырьмя регионами

Российские военные за минувшую ночь обезвредили 31 беспилотный летательный аппарат, которым украинские силы пытались атаковать объекты на территории регионов РФ, сообщает Минобороны в воскресенье, 16 марта.

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