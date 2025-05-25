В Тульской области до середины недели будет высокая степень пожароопасности

Ситуационный центр губернатора информирует туляков об высокой степени пожароопасности в регионе. В период с 26 по 28 мая в большинстве районов Тульской области сохранится высокая степень пожароопасности (4 класс).
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