"НГС": в Новосибирске из запертой квартиры спасли двоих детей

В Новосибирске мать бросила в квартире двух маленьких детей посреди ночи. Об этом сообщает "НГС". Инцидент произошел в Калининском районе Новосибирска в многоэтажке по улице Объединенная, в экстренные службы обратились соседи, услышавшие громкий плач детей.
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