"НГС": в Новосибирске из запертой квартиры спасли двоих детей

В Новосибирске мать бросила в квартире двух маленьких детей посреди ночи. Об этом сообщает "НГС". Инцидент произошел в Калининском районе Новосибирска в многоэтажке по улице Объединенная, в экстренные службы обратились соседи, услышавшие громкий плач детей.