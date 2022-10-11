Украина попыталась терактом на Крымском мосту втянуть НАТО в конфликт

Сергей Мальгавко/ТАСС Действия Украины, связанные с организацией теракта на Крымском мосту 8 октября, были нужны, чтобы создать предлог для вовлечения западных стран в конфликт, заявил в эфире канала BFM TV бывший посол Франции в РФ Клод Бланшмезон.