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Газета.ру

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В Москве мужчина изнасиловал девушку и был уличен в этом 23 года спустя

В Москве мужчина изнасиловал девушку и был уличен в этом 23 года спустя

Столичные следователи раскрыли преступление 23-летней давности. Как сообщает ГСУ СК России по Москве, уроженец Московской области, отбывающий наказание за серию квартирных краж, признался в нападении на девушку, совершенном 14 июля 2003 года.

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