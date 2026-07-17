В Москве мужчина изнасиловал девушку и был уличен в этом 23 года спустя

Столичные следователи раскрыли преступление 23-летней давности. Как сообщает ГСУ СК России по Москве, уроженец Московской области, отбывающий наказание за серию квартирных краж, признался в нападении на девушку, совершенном 14 июля 2003 года.
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