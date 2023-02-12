Общественная служба новостей

1 486 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Борис Виленский
    Светлая память! Надеюсь, он оставил достойных учеников.Ушёл из жизни учё...
  • Инэсса ив
    Ирану-уважение1!!The Guardian: Ира...
  • Тамара Фролова
    По его мнению воюют за яхты и банки. Ну видимо он то воюет за это.Президент Украины...

Депутат Хамзаев предложил ввести уголовное наказание за оскорбление Героев России

Депутат Хамзаев предложил ввести уголовное наказание за оскорбление Героев России

Депутат Государственной Думы Российской Федерации Султан Хамзаев указал на тот факт, что правительству следует утвердить уголовное наказание для тех, кто позволяет себе прилюдно совершать оскорбительные действия по отношению к Героям России.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх