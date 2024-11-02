Слишком сладко? Эксперт объяснила, можно ли отравиться подсластителем

Как быть, если продукты с сахаром нужно ограничивать, а сладкого хочется? Можно ли покупать десерты и сладости с искусственными подсластителями или это вредно? Такие вещества часто называют сахарозаменителями, однако правильное название этих пищевых добавок — подсластители.