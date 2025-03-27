Аналитик Антонов: крепкий рубль может создать риски для бюджета России

Нефтегазовые доходы в таком случае конвертируются в меньшие суммы Крепкий рубль выгоден для россиян, но создает для бюджета страны определенные риски, обусловленные макроэкономическими факторами, сообщил агентству «Прайм» финансовый аналитик Владислав Антонов.
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