Эксперимент — как взять в долг деньги под залог автомобиля?

Наша коллега приобретала второй автомобиль в семью, и ей не хватало 300 000 рублей. При этом в анамнезе у нее была непростая кредитная история — проблемный кредит, взыскание которого банк осуществлял через суд.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии