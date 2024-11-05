Нервное настрое...
Политика и интернетМнения
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Нервное настроение. По просторам ЖеЖешек

8 978 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Иван Вакула
    Либеральной швали не ймётся, Ленин, Сталин им как мозоль в непотребном месте, а что Вы предлагаете, развалить Россию ...Как относиться к ...
  • Наталия
    Уже по заголовку опуса безошибочно можно определить автора. Самый активный подтасовщик и поливатель грязью  истории С...Как относиться к ...
  • ninikooo Митусова
    Нужно отменить мораторий на запрет смертной казни для таких, кто погубил 150 человек в Крокусе, для убийц и педофилов...Что сказал Патр...

В московский ТЦ завезли импортные куртки с клопами

Работники магазина ловили и давили их руками.В московском торговом центре «Афимолл» сотрудники были вынуждены вручную вылавливать клопов-вонючек, найденных в куртках бренда Guess, чтобы избежать дезинфекции и закрытия магазина.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх