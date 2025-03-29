В Госдуме хотят обязать депутатов проводит встречи со своими избирателями

Председатель Госдумы Вячеслав Володин направил в профильный Комитет по госстроительству и законодательству внесенный законопроект, которым в ФЗ «О статусе сенатора Российской Федерации и статусе депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации» предлагается закрепить обязанность депутатов проводить личные приемы граждан.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии