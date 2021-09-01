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Экс-игрок сборной Голландии: русские не играют в Европе из-за зарплат и менталитета

Экс-игрок сборной Голландии: русские не играют в Европе из-за зарплат и менталитета

Бывший полузащитник сборной Нидерландов, посол наследия чемпионата мира в Катаре Рональд Де Бур, говоря о том, почему российские футболисты не играют в Европе, заявил, что проблема лежит в высоких зарплатах и менталитете отечественных игроков.

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