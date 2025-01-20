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Закон, порядок, государство

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Начальник транспортной полиции Кургана принял участие во Всероссийской акции «Елка желаний»

Начальник транспортной полиции Кургана принял участие во Всероссийской акции «Елка желаний»

Руководитель Курганского линейного отдела МВД России на транспорте подполковник полиции Петр Тельминов присоединился к Всероссийской благотворительной акции «Елка желаний» и исполнил заветное желание 5-летнего Димы Полевкина из малообеспеченной семьи.

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