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Китай

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Производства металлоизделий и компьютеров в России показали наибольший рост инвестиций в 2023 году

Санкт-Петербург, 19 марта /Синьхуа/ -- Производства готовых металлических изделий, компьютеров и электрического оборудования в России стали отраслями, в которых в 2023 году был зафиксирован наибольший рост инвестиций в нефинансовые активы.

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