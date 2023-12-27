Украинский политолог жалеет, что теперь договариваться о мире будут без Украины — ее мнение никого не интересует Алексей Песков Фото: Дмитрий Ягодкин/ТАСС Еще пару лет назад казалось, что Вадим Карасёв (в украинском написании, при отсутствии буквы «ё» в алфавите, он Карасьов) не покидает российские политические ток-шоу ни на день.