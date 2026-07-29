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Zero Hedge

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NANO Nuclear Expands Air Force Footprint With Second AFWERX Award

NANO Nuclear Expands Air Force Footprint With Second AFWERX Award

NANO Nuclear Expands Air Force Footprint With Second AFWERX Award NANO Nuclear Energy has been selected for a new AFWERX Small Business Innovation Research Phase I award, giving the company another opportunity to advance its KRONOS MMR Energy System with the Department of the Air Force.

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