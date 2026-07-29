NANO Nuclear Expands Air Force Footprint With Second AFWERX Award NANO Nuclear Energy has been selected for a new AFWERX Small Business Innovation Research Phase I award, giving the company another opportunity to advance its KRONOS MMR Energy System with the Department of the Air Force.
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