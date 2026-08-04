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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Журова о сборах Валиевой во Франции: «Если будет польза, то такая поездка только плюс. Я понимаю, что это может кого‑то задеть, и если результата не будет, все предъявят по полной программе»

Депутат Госдумы, олимпийская чемпионка  Светлана Журова  высказалась о решении российской фигуристки Камилы Валиевой  провести сборы во Франции.

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