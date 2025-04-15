⚡️ В Крыму утвердили порядок единовременной выплаты участникам СВО взамен земельного участка «Заявление на выплату нужно подать в министерство имущественных и земельных отношений республики.
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⚡️ В Крыму утвердили порядок единовременной выплаты участникам СВО взамен земельного участка «Заявление на выплату нужно подать в министерство имущественных и земельных отношений республики.