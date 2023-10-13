Хохлов высказался о неудачном старте карьеры Захаряна в «Реале Сосьедад»

Дмитрий Хохлов поделился мыслями о старте карьеры Арсена Захаряна в Испании. Бывший полузащитник сборной России и «Реала Сосьедад» Дмитрий Хохлов поделился мыслями о старте карьеры Арсена Захаряна в команде из Сан-Себастьяна.
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