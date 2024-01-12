Группировка «Запад» ночью при помощи «Града» уничтожила замаскированные позиции ВСУ

Расчеты реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Град» группировки войск «Запад» при выполнении огневых задач в ночное время уничтожили замаскированные укрепленные позиции и живую силу Вооруженных сил Украины (ВСУ) на купянском направлении.
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