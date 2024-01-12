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Группировка «Запад» ночью при помощи «Града» уничтожила замаскированные позиции ВСУ

Группировка «Запад» ночью при помощи «Града» уничтожила замаскированные позиции ВСУ

Расчеты реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Град» группировки войск «Запад» при выполнении огневых задач в ночное время уничтожили замаскированные укрепленные позиции и живую силу Вооруженных сил Украины (ВСУ) на купянском направлении.

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