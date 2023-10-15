Для повышения уровня безопасностинаселения, активизации пожарно-профилактической работы, анализа её эфективности и оценки гот...

Республиканская акция ´За безопасность вместе´Для повышения уровня безопасностинаселения, активизации пожарно-профилактической работы, анализа её эфективности и оценки готовности к осенне-зимнему периоду с 16 октября по 01 ноября 2023 года проводится республиканская акция по предупреждению пожаров и гибели людей от них в Жилищном фонде ´За безопасн .
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии