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Bobruin.by . Мой Бобруйск

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Для повышения уровня безопасностинаселения, активизации пожарно-профилактической работы, анализа её эфективности и оценки гот...

Республиканская акция ´За безопасность вместе´Для повышения уровня безопасностинаселения, активизации пожарно-профилактической работы, анализа её эфективности и оценки готовности к осенне-зимнему периоду с 16 октября по 01 ноября 2023 года проводится республиканская акция по предупреждению пожаров и гибели людей от них в Жилищном фонде ´За безопасн .

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