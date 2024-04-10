Предприниматель из Кузбасса незаконно выдавал займы под залог имущества

Как сообщили в отделе по работе со СМИ прокуратуры по Кемеровской области – Кузбассу 10 апреля, в Междуреченске была проведена проверка исполнения требований законодательства о кредитно-банковской деятельности в сети комиссионных магазинов.
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