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Предприниматель из Кузбасса незаконно выдавал займы под залог имущества

Предприниматель из Кузбасса незаконно выдавал займы под залог имущества

Как сообщили в отделе по работе со СМИ прокуратуры по Кемеровской области – Кузбассу 10 апреля, в Междуреченске была проведена проверка исполнения требований законодательства о кредитно-банковской деятельности в сети комиссионных магазинов.

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