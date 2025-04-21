Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Стало известно о скором открытии сервисного центра для вертолетов «Ми» в Перу

В Перу завершается строительство центра для обслуживания вертолетов российского производства, который позволит поддерживать летную годность техники во многих странах региона, заявил гендиректор госкомпании Александр Михеев в преддверии Международной выставки оборонных технологий SITDEF Peru 2025, которая пройдет с 24 по 27 апреля в Лиме.

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