Стало известно о скором открытии сервисного центра для вертолетов «Ми» в Перу

В Перу завершается строительство центра для обслуживания вертолетов российского производства, который позволит поддерживать летную годность техники во многих странах региона, заявил гендиректор госкомпании Александр Михеев в преддверии Международной выставки оборонных технологий SITDEF Peru 2025, которая пройдет с 24 по 27 апреля в Лиме.