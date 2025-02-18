Почему Европу отстранили от переговоров по Украине? У оружейных баронов -своя версия

Глава гиганта немецкого ВПК Rheinmetall Армин Паппергер дал большое интервью британской Financial Times, в котором изложил свою версию того, почему Европа оказалась отодвинута от реальных переговоров по Украине, несмотря на то, что вложила в финансирование Киева сотни миллиардов евро.