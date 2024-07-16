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  • Natalija Osminina
    Ты же не написал ни одного умного поста в темах МТ, Или какое-то говно, или  оскорбления. Учителке не стыдно буллинго...НА ЗАПАДЕ СМЕЮТСЯ...
  • Natalija Osminina
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    Я-то  дожила,  а  ты от  желчи  сдохнешь раньше времени.НА ЗАПАДЕ СМЕЮТСЯ...

МВД раскрыло статистику выдворения мигрантов из России

МВД раскрыло статистику выдворения мигрантов из России

Tекст: Алексей Дегтярев МВД: Из России в 2024 году выдворили свыше 65 тыс. нелегалов В 2024 году правоохранители выдворили из страны свыше 65 тыс.

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Комментарии
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Natalija Osminina
Чем больше недоволен народ- тем активнее реагирует на это власть, боясь бунтов. Значит надо стимулировать зажравшихся тварей.
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22 час.
Natalija Osminina
Да ладно бы ТОЛЬКО коррупция, многие же еще и сознательно работают на развал России, поддерживая Мировые Исламистские кланы.
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22 час.
НП
Наталья Павлова
Ну, статистику по выдворенным мигрантам дали... А где статистика по въехавшим? И тогда увидим, что количество въехавших в Россию значительно превосходит количество выехавших? И по преступлениям, совершаемых мигрантами: а у Бастрыкина за 4 месяца 2024 года совершенно иная статистика. «За 4 месяца 2024 года мигрантами совершено 14 070 преступлений. Более 3000 преступлений в сфере оборота наркотиков. На 40% увеличилось число изнасилований, на 13% возросло количество тяжких деяний. Более чем втрое увеличилось число преступлений, совершенных лицами, незаконно находящимися на территории РФ. Несовершеннолетними мигрантами совершено на 70% больше, чем в АППГ». Количество тяжких преступления совершаемых мигрантами растет на протяжении многих лет, несмотря на редкое снижение общей преступности. Цифры чудовищные, на самом деле. Напомним, что за прошлой год зафиксировано чуть меньше 10000 наркопреступлений, а тут за 4 месяца уже больше 3000. И почему-то Бастрыкину верится больше, чем этой генеральше Ирине Волк.
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15 час.

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