Ким Чен Ын призвал мир быть готовым к Третьей мировой войне

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын в связи с началом сухопутной операции Израиля в Газе призвал мир быть готовым к Третьей мировой войне, как заявил глава КНДР, Третья мировая может начаться в любой момент “Третья мировая война вот-вот начнётся.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии