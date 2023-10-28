Ким Чен Ын призвал мир быть готовым к Третьей мировой войне

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын в связи с началом сухопутной операции Израиля в Газе призвал мир быть готовым к Третьей мировой войне, как заявил глава КНДР, Третья мировая может начаться в любой момент “Третья мировая война вот-вот начнётся.