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Хлусевич заявил, что «Спартак» будет бороться с «Зенитом» за чемпионство: «Еще впереди целый круг, поэтому все впереди»

Даниил Хлусевич заявил, что «Спартак» будет бороться с «Зенитом» за чемпионство.  «Еще впереди целый круг, поэтому все впереди.

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