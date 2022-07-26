В величии Аналитического Ума Каспарова удостоверимся 7 октября

Оппозиционный шахматист Гарри Каспаров рассказал в интервью "Обозревателю", что от своих источников информации в Кремле узнал о том, что Путин объявит о присоединении территорий в Украине 7 октября, в свой день рождения.
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