«Не надо героизации»: Кушанашвили прокомментировал слухи об очередной операции

Журналист Отар Кушанашвили опроверг информацию о предстоящей операции. Таким образом он отреагировал на распространившийся в Сети ролик, в котором его имя упомянули певец T-Killah и футболист Дмитрий Тарасов.
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