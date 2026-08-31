«Барселона» победила «Райо Вальекано»: Ямаль и Рафинья оформили по дублю

В матче 3-го тура Ла Лиги сезона-2026/27 «Барселона» одержала победу над «Райо Вальекано».В матче 3-го тура Ла Лиги сезона-2026/27 «Барселона» одержала победу над «Райо Вальекано».
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