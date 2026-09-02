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Крымская газета

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В Симеизе и Алупке 2 сентября отключат воду: адреса

В Симеизе и Алупке 2 сентября отключат воду: адреса

В связи с проведением аварийно-восстановительных работ 2 сентября 2026 года с 10:30 до 17:00 будет временно приостановлено холодное водоснабжение в посёлке Симеиз и городе Алупка.

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