В Тюмени определили лучших среди инженерно-штурмовых подразделений

В Тюмени определили лучших среди инженерно-штурмовых подразделений

Более 500 человек и свыше 100 единиц боевой и специальной инженерной техники приняли участие в сборе подразделений штурма и разграждения инженерных войск Вооруженных Сил Российской Федерации.

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