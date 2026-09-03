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Регионы России

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Редакции СМИ получили возможность автоматической публикации из Дзена в MAX

Редакции СМИ получили возможность автоматической публикации из Дзена в MAX

Материалы из RSS-ленты можно публиковать в MAX без изменений либо адаптировать с помощью ИИ-студии Дзена, которая позволяет создавать короткие посты объемом до 600 знаков с ссылкой на полную версию материала в Дзене.

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