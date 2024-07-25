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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Олимпиада-2024. 27 июля. Швентек сыграет первым запуском, Джокович – вторым, Надаль в паре с Алькарасом – третьим, Медведев – четвертым

Олимпиада-2024. 27 июля. Швентек сыграет первым запуском, Джокович – вторым, Надаль в паре с Алькарасом – третьим, Медведев – четвертым

Опубликовано расписание Олимпиады в Париже на 27 июля, первый игровой день. Матчи на всех кортах начнутся в 13:00 по московскому времени.

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