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Голевой пас Головина помог «Монако» победить «ПСЖ», Сафонов пропустил дважды

В матче 3-го тура Лиги 1 сезона-2026/27 «Монако» одержал волевую победу над «ПСЖ».В матче 3-го тура Лиги 1 сезона-2026/27 «Монако» одержал волевую победу над «ПСЖ».

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