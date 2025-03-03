Трамп требует отставки Зеленского для сделки с Украиной - Bloomberg

Помощники президента США Трампа предлагают включить отставку Зеленского в сделку с Украиной. На встрече в Белом доме Трамп и вице-президент Джей-Ди Вэнс осудили Зеленского, что привело к отказу от подписания соглашения по разработке недр.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии