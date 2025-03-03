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Царьград

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Трамп требует отставки Зеленского для сделки с Украиной - Bloomberg

Трамп требует отставки Зеленского для сделки с Украиной - Bloomberg

Помощники президента США Трампа предлагают включить отставку Зеленского в сделку с Украиной. На встрече в Белом доме Трамп и вице-президент Джей-Ди Вэнс осудили Зеленского, что привело к отказу от подписания соглашения по разработке недр.

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