Хакеры выложили в сеть документы, касающиеся оборонных предприятий ФРГ

Хакеры, взломавшие сеть сената Берлина и получившие от столичной администрации отказ предоставить выкуп, выложили в открытый доступ документы, связанные с немецкими оборонными предприятиями и бундесвером (ВС ФРГ), сообщает газета Bild со ссылкой на свою информацию.
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