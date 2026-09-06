Хакеры выложили в сеть документы, касающиеся оборонных предприятий ФРГ

Хакеры, взломавшие сеть сената Берлина и получившие от столичной администрации отказ предоставить выкуп, выложили в открытый доступ документы, связанные с немецкими оборонными предприятиями и бундесвером (ВС ФРГ), сообщает газета Bild со ссылкой на свою информацию.