Ленивые вареники из творога без муки

Пошаговые рецепты есть на нашем канале в Тeлеграм (ищите ссылку на Teлегу в нашем профиле в Инсте)Ленивые вареники любят практически все и обычно готовят их с добавлением муки, а я предлагаю заменить муку на манную крупу.