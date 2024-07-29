Дачно-огородные...
Вр саду ли, в ого...Вдали от шума гор...
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Дачно-огородные радости

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Ленивые вареники из творога без муки

Ленивые вареники из творога без муки

Пошаговые рецепты есть на нашем канале в Тeлеграм (ищите ссылку на Teлегу в нашем профиле в Инсте)Ленивые вареники любят практически все и обычно готовят их с добавлением муки, а я предлагаю заменить муку на манную крупу.

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