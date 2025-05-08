Начальник транспортной полиции Южного Урала поощрил юных победителей творческого конкурса МВД России «Полицейский Дядя Степа»

Начальник Южно-Уральского линейного управления МВД России на транспорте полковник полиции Сергей Кокшаров поощрил победителей отборочного этапа Всероссийского детского конкурса «Полицейский Дядя Степа».
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